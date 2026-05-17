Более 250 тысяч автотуристов посетили Оренбуржье в 2025 году

В 2025 году по пяти автомаршрутам Оренбуржья, представленным на федеральном портале «Путешествуй.рф», проехали свыше 250 тысяч туристов. Об этом информирует сайт 56orb.ru со ссылкой на главу Оренбургской области Евгения Солнцева.

Одним из самых популярных стал тур «Маршрутами великих писателей». Его выбрали около 80 тысяч путешественников. В рамках маршрута туристы могут посетить 15 объектов, связанных с историей и культурой Оренбуржья, включая музей-усадьбу С. Т. Аксакова, Дом-музей Владимира Высоцкого и национальный парк «Бузулукский бор», написал RT.

Евгений Солнцев отметил также интерес к Соль-Илецким озерам, селу Черный Отрог и заповеднику «Оренбургский».

«С началом теплого сезона и отпусков уже видим активность посетителей. Ожидаем, что в этом году спрос на туристические маршруты области вырастет примерно на 25%», — подчеркнул глава региона.