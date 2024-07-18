Более 15 маршрутов для путешествий с детьми разработали в Тверской области
Специально для детей и педагогов в Тверской области разработали 19 новых маршрутов. Все идеи для экскурсий и походов можно найти на информационном портале школьного познавательного туризма «1000 маршрутов», написал сайт tverigrad.ru.
Как уточнил RT, в объекты для путешествий были включены Оковецкий источник, исторические города Торжок, Кимры, Вышний Волочек, Торопец, Калязин, Кашин и Ржев.
Журналисты отметили, что развитию школьного туризма в регионе уделяется особое внимание.