Блогер Басырова призвала при выезде из Таиланда для продления визы пользоваться самолетом, а не наземным транспортом

Блогер-путешественник, автор Telegram-канала «Двое с чемоданом» Анна Басырова в беседе с радио Sputnik рассказала, что тайская иммиграционная служба усилила контроль за въездом и может отказать во въезде при частом использовании визарана.

Визаран — это способ продлить безвизовое пребывание в Таиланде путем кратковременного выезда в соседнюю страну и возвращения обратно. По словам Басыровой, лучше всего для этого использовать авиаперелеты.

«Вы обновляете визовый срок, то есть приехали в соседнюю Малайзию, Камбоджу, Лаос или Вьетнам на пару дней и возвращаетесь обратно в Таиланд, получаете новые 30 дней», — пояснила блогер.

Однако злоупотреблять визараном не стоит. Для тех, кто работает удаленно и планирует длительное пребывание в Таиланде, есть возможность оформить рабочую визу цифрового кочевника. Она позволяет находиться в стране до 180 дней при условии подтверждения дохода или занятости.

Также для зимовки в Таиланде можно оформить туристическую визу, предоставляющую право на пребывание в стране в течение 60 дней с возможностью продления еще на 30 дней.

Еще один вариант — специальная туристическая виза (STV), которая позволяет находиться в Таиланде до 90 дней с возможностью продления суммарно до 270 дней. Изначально ее ввели во время пандемии COVID-19, но формально она все еще действует.