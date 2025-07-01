Биолог Касумян указал на токсичность медуз на экзотических курортах

На вьетнамском острове Фукуок иркутянка едва не стала жертвой медузы-морской осы. Одна из наиболее опасных медуз в мире чуть не стала причиной трагедии, однако российским туристам, среди которых был врач, удалось спасти девушку. Заведующий кафедрой ихтиологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Касумян в беседе с ИА НСН отметил, что подобные ситуации для Вьетнама не редкость.

Касумян поделился своим опытом встречи с медузой-морской осой: «Я сам был во Вьетнаме, меня самого жалила эта медуза. Это частая история, не только во Вьетнаме, также и в Средиземном море, где Майорка и другие курортные зоны. Там очень серьезно жалят медузы. Это такое резкое жжение мгновенно ощущает человек».

Он подчеркнул, что медузы в Черном море менее опасны для человека, а вот на экзотических курортах их количество и токсичность значительно выше.

По словам эксперта, медузы опасны еще и тем, что их сложно заметить в воде: «Медузы бывают самые разные, они обычно небольшие по размеру. Во Вьетнаме диаметр примерно пять сантиметров, но очень длинные нити у медуз. Там содержатся клетки, которые при соприкосновении выстреливают нить, на конце которой находится, грубо говоря, флакончик с сильным действующим веществом».