Белоруссию назвали перспективным направлением для туристов из России

Число россиян, посетивших Белоруссию в прошлом году, выросло на 300% по сравнению с 2024 годом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил заместитель научного руководителя Финансового университета Александр Шатилов.

«Россия неожиданно заняла первое место среди белорусских граждан по туристической привлекательности, мы оказались на первом месте, опередив даже Турцию с Египтом. У нас на 300% выросло число россиян, которые посетили в прошлом году по сравнению с 2024-м территорию Белоруссии», — сказал Шатилов.

По его словам, росту турпотока способствовали географическое положение страны и доброжелательность местного населения. Он также отметил, что для россиян это направление очень перспективно: «Это рядом, это очень комфортные условия, это русский язык, в целом доброжелательные и позитивные настроения».