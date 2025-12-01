В Вологодской области запустили три новых автомобильных туристических маршрута в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

На Северо-Западе России теперь насчитывается 15 подобных маршрутов. В числе новичков — «Жемчужины Русского Севера», «Устюжна — уездный город» и «Вытегра — корабельная сторона».

Так, «Устюжна — уездный город» предлагает погружение в атмосферу старинной русской провинции. В путешествии предусмотрено посещение усадьбы купца Поздеева и церкви Казанской иконы Божией Матери, построенной в 1694 году.

Общая протяженность трех новых маршрутов составляет почти 715 километров. На них доступны 15 гостиниц и отелей, столько же ресторанов и кафе, а также 12 объектов придорожной инфраструктуры.