Автоэксперт Пилюгин посоветовал пред летним путешествием на машине проверить уровень всех жидкостей и масла

Специалист рекомендовал проверить уровень охлаждающей жидкости и масла (моторного и, по возможности, в коробке передач), так как в жару нагрузка на двигатель увеличивается.

«Климатическая система тоже важна, особенно если вы путешествуете с детьми. Кондиционер должен работать стабильно», — добавил эксперт.

Особое внимание следует уделить состоянию шин: оценить износ и давление. Поведение резины на горячем асфальте может быть непредсказуемым, особенно если она перекачана или изношена.

Не стоит забывать и о базовой проверке: тормоза, свет, запаска, домкрат, аптечка и огнетушитель должны быть в наличии и исправны, подчеркнул Пилюгин.