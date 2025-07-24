Автоэксперт Пилюгин посоветовал пред летним путешествием на машине проверить уровень всех жидкостей и масла
Независимый автоэксперт Вадим Пилюгин в интервью изданию «СтальМедиа» подчеркнул необходимость тщательной проверки автомобиля перед длительной поездкой летом.
Специалист рекомендовал проверить уровень охлаждающей жидкости и масла (моторного и, по возможности, в коробке передач), так как в жару нагрузка на двигатель увеличивается.
«Климатическая система тоже важна, особенно если вы путешествуете с детьми. Кондиционер должен работать стабильно», — добавил эксперт.
Особое внимание следует уделить состоянию шин: оценить износ и давление. Поведение резины на горячем асфальте может быть непредсказуемым, особенно если она перекачана или изношена.
Не стоит забывать и о базовой проверке: тормоза, свет, запаска, домкрат, аптечка и огнетушитель должны быть в наличии и исправны, подчеркнул Пилюгин.