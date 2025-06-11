Автоэксперт Лысаков посоветовал взять в путешествие на машине ремонтный набор для колес

Автоэксперт Вячеслав Лысаков поделился советами, как подготовиться к путешествию на автомобиле по России. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам специалиста, перед поездкой необходимо провести техническое обслуживание машины.

«Прежде всего, конечно, нужен осмотр внешнее автомобиля, проверка подвески, смена масла, жидкости», — пояснил эксперт.

Он также обратил внимание на качество дорог и рекомендовал иметь запасное колесо или набор для экстренного ремонта покрышек. Кроме того, Лысаков предложил проверить дорожную аптечку. Еду и напитки можно взять по желанию.