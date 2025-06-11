Автоэксперт Лысаков посоветовал взять в путешествие на машине ремонтный набор для колес
Автоэксперт Вячеслав Лысаков поделился советами, как подготовиться к путешествию на автомобиле по России. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По словам специалиста, перед поездкой необходимо провести техническое обслуживание машины.
«Прежде всего, конечно, нужен осмотр внешнее автомобиля, проверка подвески, смена масла, жидкости», — пояснил эксперт.
Он также обратил внимание на качество дорог и рекомендовал иметь запасное колесо или набор для экстренного ремонта покрышек. Кроме того, Лысаков предложил проверить дорожную аптечку. Еду и напитки можно взять по желанию.