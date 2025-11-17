«Авито Путешествия»: Мурманская область стала одним из самых популярных направлений зимнего туризма

Технологическая платформа «Авито Путешествия» проанализировала спрос на зимние поездки среди россиян и выявила три популярных направления для отдыха. Так, число посуточных бронирований жилья выросло в Карелии, Мурманской области и Иркутской областях, сообщил сайт RT .

По сравнению с прошлым зимним сезоном количество таких бронирований увеличилось на 46%. Эксперты отметили, что Мурманская область станет самым популярным направлением. Здесь можно увидеть северное сияние и китов, посетить пляж «Яйца драконов» в Териберке и отправиться в арктический круиз.

Второе место занимает Карелия. «Национальные и горные парки данного региона зимой выглядят сказочно», — подчеркнули специалисты. Мягкая и снежная зима создает идеальные условия для прогулок по природным маршрутам.

На третьем месте — Иркутская область, где главной точкой притяжения зимой становится Байкал с его прозрачным льдом.

Среди холодных регионов наиболее доступны квартиры в Республике Коми — за 2,7 тысячи рублей в сутки. В Красноярском крае аренда обойдется в 3,6 тысячи рублей, а в Магаданской и Иркутской областях — в 3,7 тысячи рублей за ночь.