«Авито Путешествия» и Корпорация Туризм.РФ: чаще всего этим летом россияне посещали Сочи и Петербург

Сочи и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями внутреннего туризма среди россиян летом 2024 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса «Авито Путешествия» и Корпорации Туризм.РФ.

В топ популярных направлений также вошли Анапа (рост в три раза), Владикавказ (рост в 2,7 раза) и Пятигорск (рост на 87%). В исследовании отмечается, что наиболее доступные цены на краткосрочную аренду жилья среди курортных локаций этим летом были в Старой Руссе, Кашине, Ессентуках и Железноводске.

Напомним, еще летом этого года правительство России утвердило список из 57 курортов федерального значения, лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов.