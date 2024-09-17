Летом 2024 года некоторым путешественникам крупно повезло с ценами на покупку авиабилетов. Подробнее рассказали сайту Life в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».
Так, самую выгодную сделку зафиксировали на рейсе из Сочи в Москву. При оплате перелета турист отдал всего 345 рублей.
В топе бюджетных также оказались маршруты из Сочи в Новосибирск, Тюмень и Казань по 374 рубля. Жители Северной столицы могли долететь до Махачкалы за 393 рубля. Екатеринбург предлагал добраться до столицы Дагестана за 542 рубля.
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