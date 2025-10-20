«Авиасейлс»: почти каждый шестой россиянин мечтает посетить Калининград

Сервис «Авиасейлс» провел опрос, результаты которого есть у «Газеты.Ru» . Согласно исследованию, почти каждый шестой россиянин (18%) мечтает посетить Калининград, но пока не побывал в этом городе.

Также среди популярных направлений для отдыха в России были названы Владивосток (16%), Казань (12%), Санкт-Петербург (10%), Петропавловск-Камчатский (7%), Мурманск (6%), Екатеринбург и Иркутск (по 4%), Нижний Новгород (3%), Сочи (2%).

Путешественники отмечают атмосферу этих городов. Многие выбирают направление, ориентируясь на природу, архитектуру, историю и культурные объекты. Стоимость поездки они учитывают как дополнительный фильтр.

Директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Георгий Груша отметил: «Это говорит о качественном изменении внутреннего туризма. Путешественники ищут не просто удобства, а яркие эмоции и уникальную атмосферу».