«Авиасейлс»: почти каждый пятый пассажир в октябре полетит в Москву

Чуть более 54% российских путешественников купили авиабилеты на внутренние рейсы на октябрь. Согласно данным, предоставленным пресс-службой сервиса «Авиасейлс» по запросу «Газеты.Ru» , самым востребованным направлением стала Москва, куда отправятся 17% всех пассажиров.

Вторую позицию занимает Санкт-Петербург с 16%, а Сочи переместился с первого места на третью строчку, составив 15% от общего числа бронирований.

Кроме того, пассажиры также планируют поездки в Калининград (9%), Минеральные Воды (6%), Махачкалу (4%), Екатеринбург (3%), Казань (3%), Владивосток (1%) и Уфу (1%).

Средняя продолжительность поездок по стране сократилась на сутки по сравнению с сентябрем и составила пять дней. Для путешественников в Москву и Санкт-Петербург этот срок еще меньше — четыре дня, в то время как на отдых в Сочи и Минеральные Воды туристы будут оставаться чуть более одной недели.