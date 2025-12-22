Специалисты сервиса «Авиасейлс» проанализировали, какие направления для путешествий выбирали жители Северной столицы в 2025 году. Большинство поездок — 74% — пришлись на внутренние маршруты, сообщила газета « Петербургский дневник ».

Чаще всего местные жители выбирали для путешествий Москву — на нее пришлось 22% всех бронирований. Второе место занял Калининград с 10%, третье — Сочи (Адлер) с 7%. Также в списке популярных направлений оказались Казань, Уфа, Самара, Екатеринбург, Махачкала, Минеральные Воды и Мурманск.

Среди зарубежных перелетов было заметно увеличение на 15% по сравнению с предыдущим годом. Петербуржцы посетили 144 страны.