Летом 2025 года жители Северной столицы стали активнее выезжать за рубеж, а туристы — приезжать в Северную столицу. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авиасейлс».
Среди горожан увеличилось количество тех, кто предпочитает заграничный отдых. Доля международных бронирований повысилась на 3% и достигла 25%.
Белоруссия — самое популярное направление, на нее приходится 11% международных перелетов. В топ направлений также попали Турция (9%), Армения (7%), Грузия (6%) и Казахстан (4%). Средний срок пребывания за границей — две недели, каждый 10-й пассажир летит с детьми.
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