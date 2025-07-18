Летом 2025 года жители Северной столицы стали активнее выезжать за рубеж, а туристы — приезжать в Северную столицу. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авиасейлс».

Среди горожан увеличилось количество тех, кто предпочитает заграничный отдых. Доля международных бронирований повысилась на 3% и достигла 25%.

Белоруссия — самое популярное направление, на нее приходится 11% международных перелетов. В топ направлений также попали Турция (9%), Армения (7%), Грузия (6%) и Казахстан (4%). Средний срок пребывания за границей — две недели, каждый 10-й пассажир летит с детьми.