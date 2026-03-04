Авиакомпания Emirates не пустила россиян на рейс с Мальдив

Авиакомпания Emirates не пустила 15 россиян на рейс из аэропорта Мале на Мальдивах в Дубай, заявив, что улететь им смогут только граждане ОАЭ — даже если загрузка самолета будет неполной. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

При этом в компании не объясняют, что делать, а мальдивские аэропортовые службы выгоняют россиян из терминала, утверждая, что те мешают другим пассажирам. Туристам приходится искать гостиницы за свой счет.

Ранее тот же телеграм-канал сообщил, что 150 российских пассажиров пытаются высадить с круизного лайнера, который не может выйти из порта Дохи из-за обстрелов. У всех туристов есть обратные авиабилеты в Россию из ОАЭ, но нет возможности добраться до аэропорта. Россияне обратились за помощью в консульство в Катаре.