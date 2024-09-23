АТОР: в 2024 году Мальдивы могут поставить рекорд по количеству туристов из РФ

Поток российских путешественников на Мальдивы может стать рекордным в 2024 году. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

По данным организации, прошедшим летом страну посетили 56,5 тысячи туристов из России. Данный показатель на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Специалисты также отметили, что за лето число поездок из РФ на Сейшелы снизилось на 44%, на Шри-Ланку — на 46%.