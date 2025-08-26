АТОР развеяла слухи о блокировке телефонов россиян в Египте

Вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму Артур Мурадян в беседе с RT заявил, что информация о блокировке телефонов российских туристов в Египте не соответствует действительности.

«Никаких блокировок массовых и немассовых нет», — заверил он.

По словам Мурадяна, блокировка наступает после активации второго телефона или двух телефонов с местной сим-картой после нахождения 60 или 90 дней, но российские туристы не задерживаются в Египте на такой срок. Поэтому, как он подчеркнул, информация о блокировках телефонов россиян недостоверная и раздутая.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что российские туристы, приехавшие на отдых в Египет, жалуются на блокировку телефонов и отсутствие мобильной связи.