АТОР: отдых в Анапе стал самым доступным на Черном море в августе

Самым дешевым направлением для отдыха на Черном море в августе стала Анапа. Такими данными поделилась Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на статистику «1001 Тур», сообщила «Национальная служба новостей».

Траты на десятидневный отдых в Анапе в трехзвездочном отеле с завтраками составят минимум 78,6 тысячи рублей на двоих. На втором месте по доступности расположился Сочи, там туристам придется отдать минимум 96 тысяч рублей на двоих.

Дороже будет отдых в Абхазии. На начало августа стоимость турпакета составила 99,4 тысячи рублей за двоих.