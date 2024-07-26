АТОР: отдых в Анапе стал самым доступным на Черном море в августе

Самым дешевым направлением для отдыха на Черном море в августе стала Анапа. Такими данными поделилась Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на статистику «1001 Тур», сообщила «Национальная служба новостей».

Траты на десятидневный отдых в Анапе в трехзвездочном отеле с завтраками составят минимум 78,6 тысячи рублей на двоих. На втором месте по доступности расположился Сочи, там туристам придется отдать минимум 96 тысяч рублей на двоих.

Дороже будет отдых в Абхазии. На начало августа стоимость турпакета составила 99,4 тысячи рублей за двоих.

«Много препонов». Появятся ли в айфонах RuStore и Mir Pay

Запрет как двигатель прогресса. Почему блокировка YouTube поможет российским сервисам

«Ситуация печальная». Решение ЦБ сократит число выданных ипотек

«Драконовские меры». Чему подвергли атлетов из России перед Олимпиадой

«Особое внимание молодежи». Кривощапов — о подготовке спортсменов в Подмосковье

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте