Ассоциация «Турпомощь»: туристы из России массово бронируют туры в Абхазию

Представители ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» поделились информацией о том, что в 2025 году отдых в Абхазии пользуется большим спросом, чем в прошлом. Об этом написал RT.
Особенно активно бронируются майские праздники: туроператоры заметили увеличение интереса на 10–15%. Отели в Гагре и Пицунде заполнены больше, чем в минувшем сезоне.
Открытие авиасообщения с Сухумом пока не сильно повлияло на приток туристов, так как большинство туров на весну и лето были распроданы до запуска рейсов. Однако в будущем появление регулярных полетов может привлечь еще больше отдыхающих и ускорить прохождение границы.
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