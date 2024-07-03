Ассоциация туроператоров России: конфликт турков и сирийцев никак не повлияет на отдых российских туристов

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с ОТР заверил российских туристов, что возникшие в Турции протесты против сирийских мигрантов никак не повлияют на отдыхающих.

В Ассоциации отметили, что сейчас стычки в основном происходят вдали от мест отдыха.

«Туристы находятся в Белеке, Кемере, Сиде, Бодруме, Мармарисе — никаких мигрантов в этих районах нет. Они есть на востоке Турции», — пояснил собеседник издания.

Ранее СМИ писали, что в турецком городе Кайсери начались беспорядки после того, как местные жители увидели, что сириец якобы приставал к семилетней девочке. Теперь турки просят власти выслать сирийских беженцев из страны.