«Арт-тур»: российские туристы часто посещают в Китае Гонконг, Шанхай и Пекин

Российские туристы чаще всего выбирают для посещения в Китае такие города, как Гонконг, Шанхай и Пекин. Об этом заявил генеральный директор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с ИА НСН .

По его словам, многие путешественники предпочитают совмещать деловую поездку с отдыхом, заканчивая свое путешествие на острове Хайнань, куда доступен прямой рейс.

«Особой популярностью у российских туристов пользуются так называемые горы „Аватар“ в национальном парке Чжанцзяцзе. Также россияне любят ездить в парк с пандами в Ченду в провинции Сычуань. Еще популярным городом среди туристов считается Сиань в провинции Шэньси», — отметил эксперт.

Арутюнов предостерегает от планирования поездок в период китайских национальных праздников, когда большинство городов будут переполнены местными туристами. Чтобы избежать большого скопления людей, он посоветовал выбирать маршруты вне крупных мегаполисов, таких как Шанхай, Пекин и Гонконг.