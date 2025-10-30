Апрель и октябрь назвали оптимальными месяцами для путешествий в Китай

С 15 сентября россияне могут посещать Китай без визы, имея при себе только загранпаспорт. Путешествовать по КНР можно круглый год, однако климат в разных регионах страны сильно отличается, написало РИАМО .

Осенью жара спадает, и осмотр достопримечательностей становится приятнее. В это время года туристы могут насладиться красотами синих озер Цзючжайгоу, красных кленов парка Сяншань в Пекине и золотистых деревьев гинкго в Запретном городе. Температура колеблется от 15 до 27 градусов, осадков мало, а ветер мягкий, сообщил «ФедералПресс».

Зимой в Китае холодно: на севере температура может опускаться до минус 30 градусов, а на юге, особенно в Юньнани, остается выше нуля. Туристам стоит посетить Харбинский фестиваль льда и снега или горнолыжный курорт Ябули. Район Большого залива (Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Гонконг) предлагает комфортную погоду и культурные развлечения.

Весной погода в Китае мягкая. В это время особенно приятно гулять по Пекину, исследовать Запретный город, старинные хутоны и Великую Китайскую стену. В Шанхае весной расцветают сакура и магнолии.

Летние месяцы — самые популярные для туризма, но стоит учитывать, что летом цены выше, туристов больше, а температура может достигать 28–34 градусов. Однако можно выбрать более спокойные направления, например, национальный парк Чжанцзяцзе, провинцию Юньнань с разнообразными ландшафтами, Тибет, Шаньси и Внутреннюю Монголию.

Оптимальное время для путешествия: апрель, май, сентябрь и октябрь. Ноябрь также подходит для поездки в Китай, особенно для поездок в южные регионы страны.