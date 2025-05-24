Анонимный турагент отнес Египет, Турцию и Таиланд к наиболее опасным странам

Туризм за рубежом способен подарить незабываемые впечатления, но вместе с тем он несет и реальные угрозы для здоровья путешественников. О самых опасных местах рассказал aif.ru .

Представитель турагентства, пожелавший остаться анонимным, в интервью сообщил, что наиболее рискованными направлениями являются Египет, Турция и Таиланд. Эти страны лидируют по числу страховых случаев среди российских туристов, чему способствует их широкая популярность среди путешественников.

Основными поводами для обращения за медицинской помощью выступают острые заболевания и травмы, полученные в результате экстремальных мероприятий, таких как подводное плавание или экскурсии с участием морских хищников, добавил «Инфо24».