Аналитики сервиса «Островок» назвали популярные направления для поездок на длинные выходные в июне

Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» проанализировали спрос на поездки в праздничные выходные в честь Дня России (12–14 июня 2026 года). Выяснилось, что внутренние направления остаются наиболее востребованными, на них приходится 85% бронирований, написал RT .

Исследование показало значительный рост спроса на некоторые города по сравнению с прошлым годом. Например, количество бронирований в Костроме увеличилось на 48%, в Нижнем Новгороде — на 43%, в Геленджике — на 41%, во Владивостоке — на 31%, в Ярославле — на 22%, в Петрозаводске — на 16%, в Москве — на 8%, в Санкт-Петербурге — на 7%.

В десятку самых популярных направлений на июньские выходные среди россиян вошли Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Сочи, Калининград, Ярославль, Псков и Кострома. Туристы из Москвы чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Казань и Калининград.

Средняя стоимость ночи в отеле по России в эти дни составляет 6,7 тыс. рублей. Наименьшие средние цены на проживание зафиксированы в Краснодаре — 4,3 тыс. рублей за ночь, Волгограде — 4,6 тыс. рублей, Смоленске — 4,8 тыс. рублей, Владикавказе — 4,9 тыс. рублей и Пятигорске — 5 тыс. рублей.

Среди зарубежных направлений наиболее популярны Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия и Армения. Средняя стоимость ночи за рубежом в эти даты составляет 8,9 тыс. рублей.