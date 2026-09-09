Аналитики «Просто.» назвали поезд самым выгодным транспортом к морю осенью

Поездка к южным курортам России осенью 2026 года на автомобиле чаще стоит дороже путешествия поездом и самолета без багажа. Самым экономичным вариантом на большинстве направлений аналитики назвали железную дорогу, сообщают «Известия» .

Аналитики «Просто.» сравнили расходы на поездки в Сочи, Анапу, Геленджик, Минеральные Воды и Махачкалу с 15 сентября по 15 октября. В расчет включили билеты туда и обратно, а для автомобиля — топливо, платные трассы, амортизацию, ночевки, питание и парковку. Исследование охватило пары и семьи с ребенком пяти лет.

Поезд оказался выгоднее машины на всех направлениях с доступным железнодорожным сообщением. Семья может доехать в Сочи в купе минимум за 30,6 тыс. рублей, тогда как автопутешествие стоит от 45,4 тыс. рублей. В Анапу поездка поездом обойдется от 37,4 тыс. рублей против 44,5 тыс. на автомобиле.

Перелет без багажа также часто дешевле автомобиля: билеты в Махачкалу для семьи стоят около 34,4 тыс. рублей, поездка на машине — от 53,3 тыс. Исключением стал Геленджик, где авиабилеты стоят от 59,1 тыс. рублей, поэтому автомобиль выгоднее самолета, но дороже поезда через Новороссийск.

Самые высокие цены на билеты приходятся на последнюю декаду сентября и первую неделю октября. Аналитики посоветовали планировать поездки на вторую половину октября: это может сократить бюджет до 20%.