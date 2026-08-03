Аналитики сообщили, что летом 2026 года у пермяков вырос интерес к экзотическим направлениям для отдыха

Туристы из Перми в 2026 году посетили более 120 стран. Летом география путешествий заметно расширилась: наряду с традиционными пляжными курортами стали популярны дальние маршруты, включая острова Африки и Азии. Об этом рассказали URA.RU аналитики компании «Мегафон».

По данным экспертов, интерес россиян к экзотическим направлениям растет. Число абонентов в Африке увеличилось на 15%, а в Азии — на 7%. Среди самых востребованных направлений оказались Мадагаскар (рост в 2,6 раза), Фиджи (+147%), Кабо-Верде (+79%), Ямайка (+61%), Мальдивы (+12%), Япония (+11%) и Сейшелы (+7%).

При этом снизился интерес к классическим карибским направлениям: турпоток на Кубу упал на 90%, а в Доминикану — на 33%.