Аналитики «Яндекс Путешествий» назвали Танзанию самым популярным направлением для туристов в Африке

Танзания, которая привлекает туристов своей природой и комфортным пляжным отдыхом, наиболее востребована в Африке среди путешественников. Об этом сообщил RT со ссылкой на аналитиков  «Яндекс Путешествий».

Особой популярностью в Танзании пользуется сафари. На территории страны расположены всемирно известные национальные парки: Нгоронгоро, Серенгети, Килиманджаро. Также туристов со всего мира привлекают знаменитые озера Танганьика и Виктория.

Кроме того, аналитики включили в свою подборку Занзибар, ЮАР и Сейшелы.

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