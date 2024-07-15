Аналитики «Яндекс Путешествий» назвали Танзанию самым популярным направлением для туристов в Африке

Танзания, которая привлекает туристов своей природой и комфортным пляжным отдыхом, наиболее востребована в Африке среди путешественников. Об этом сообщил RT со ссылкой на аналитиков «Яндекс Путешествий».

Особой популярностью в Танзании пользуется сафари. На территории страны расположены всемирно известные национальные парки: Нгоронгоро, Серенгети, Килиманджаро. Также туристов со всего мира привлекают знаменитые озера Танганьика и Виктория.

Кроме того, аналитики включили в свою подборку Занзибар, ЮАР и Сейшелы.