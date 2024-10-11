Аналитик Козырев: россияне начали активно готовиться к новогодним путешествиям

Российские путешественники уже начали активную подготовку к новогодним праздникам. Об этом рассказал директор по маркетингу интернет-магазина Travelata.ru Олег Козырев в беседе с RT .

По его словам, граждане РФ предпочитают провести январские каникулы на пляжах. Самыми востребованными направлениями стали Египет, Таиланд и ОАЭ.

«Объем бронирований туров на это время больше прошлогоднего в 2,3 раза», — сообщил аналитик.

Он также рассказал, что популярностью пользуются поездки к Красному морю. Отметить праздник там собираются 22% туристов.