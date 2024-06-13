Альянс туристических агентств: россиянам не стоит бояться отмены турпоездок на фоне санкций в отношении Мосбиржи

Уже сейчас в России разрабатываются новые способы оплаты с другими странами, поэтому россиянам не стоит бояться отмены турпоездок за границу. Об этом ИА НСН сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, комментируя введение санкций в отношении Мосбиржи.

Ранее СМИ писали, что турбизнес РФ перейдет на оплату в нацвалютах дружественных стран из-за санкций против Мосбиржи.

«Туроператоры спокойно оплачивают путевки через банки. И будут продолжать оплачивать через них. Я думаю, что банки будут находить валюту. Не Мосбиржей единой заканчивается покупка валюты», — сказал Мкртчян.

Он пояснил, что с такими странами как Китай и Индия уже сейчас идут расчеты по нацвалюте. Что касается ОАЭ, какие-то отельеры перейдут на оплату в дирхамах, какие-то нет: обстановка будет складываться будет по-разному.