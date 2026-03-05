Адвокат Ярмуш посоветовала при возврате денег за туры на Ближний Восток ссылаться на рекомендации МИД России

МИД России рекомендовал россиянам избегать путешествий на Ближний Восток из-за напряженности. Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш сообщила «Москве 24», что туристы вправе требовать возврата средств за путевки.
Специалист подчеркнула необходимость фиксации всех обращений письменно и обязательного упоминания рекомендаций ведомства. Эксперт отметила, что даже транзитом проезжающие регионы конфликта лица могут претендовать на компенсационные выплаты.
Суд признает опасность пребывания в зонах военных действий фактором нарушения условий договора, что позволяет взыскивать средства обратно, добавила Ярмуш.
