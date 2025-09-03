$200 тысяч за круиз. Почему богачи не смогли отсудить деньги за путешествие в Арктику

РСТ: пассажиры сорванных круизов порой даже в суде не могут добиться компенсаций

Французский холдинг семьи Пино, владеющий брендами Gucci и Saint Laurent, подал в суд на российскую туркомпанию TRVL из-за сорванного дорогостоящего круиза на ледоколе. Почему у путешественников мало шансов на возврат потраченных денег, 360.ru рассказал вице-президент РСТ, генеральный директор «Юридического агентства Персона Грата» Георгий Мохов.

По данным Financial Times, пассажиры заплатили до 200 тысяч долларов за путешествие в каюте ледокола. Организаторы обещали клиентам встречу с белыми медведями, прогулки по льдам Арктики, разнообразную культурную программу, в том числе концерт группы «Ленинград».

Экспедицию отменили из-за проблем с посредником платежей— криптокомпанией Evita Investments. Французская сторона расторгла контракт и отказалась вернуть уже полученные 5,5 миллиона долларов. В итоге круиз сорвался, а обманутые пассажиры подали в суд.

Юрист Мохов обратил внимание, что результаты судебных заседаний будут во многом зависеть от национального законодательства и сложившейся практики.