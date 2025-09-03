$200 тысяч за круиз. Почему богачи не смогли отсудить деньги за путешествие в Арктику
РСТ: пассажиры сорванных круизов порой даже в суде не могут добиться компенсаций
Французский холдинг семьи Пино, владеющий брендами Gucci и Saint Laurent, подал в суд на российскую туркомпанию TRVL из-за сорванного дорогостоящего круиза на ледоколе. Почему у путешественников мало шансов на возврат потраченных денег, 360.ru рассказал вице-президент РСТ, генеральный директор «Юридического агентства Персона Грата» Георгий Мохов.
По данным Financial Times, пассажиры заплатили до 200 тысяч долларов за путешествие в каюте ледокола. Организаторы обещали клиентам встречу с белыми медведями, прогулки по льдам Арктики, разнообразную культурную программу, в том числе концерт группы «Ленинград».
Экспедицию отменили из-за проблем с посредником платежей— криптокомпанией Evita Investments. Французская сторона расторгла контракт и отказалась вернуть уже полученные 5,5 миллиона долларов. В итоге круиз сорвался, а обманутые пассажиры подали в суд.
Юрист Мохов обратил внимание, что результаты судебных заседаний будут во многом зависеть от национального законодательства и сложившейся практики.
Очень важны условия заключенных договоров, как между фрахтователем и судовладельцем, так и с пассажирами. Как правило, в круизном договоре установлены условия отмены или переноса рейса и порядок возврата денежных средств.
Георгий Мохов
Вице-президент РСТ, генеральный директор «Юридического агентства Персона Грата»
Он допустил, что пассажиры имеют шансы выиграть суд, но компания может просто не иметь средств, чтобы компенсировать ущерб.
«Что касается российских граждан, они вправе обращаться в суд по месту жительства, то есть в России, но также возникнет вопрос в исполнении судебного решения, если таковое будет получено», — добавил эксперт.
