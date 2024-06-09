Звонок из «Википедии». В Петербурге телефонные мошенники обманули известного ученого

Телефонные мошенники украли почти два миллиона рублей у знаменитого ученого, академика РАН, в честь которого названа одна из планет Солнечной системы. Об этом написала «Фонтанка» .

По данным издания, жертвой мошенников стал физик-экспериментатор, борец со лженаукой, ученый, открывший новые оптические явления. В конце мая ему позвонила женщина, представившаяся сотрудницей «Русской Википедии» и попросила зарегистрировать все патенты в новом приложении.

Академик продиктовал собеседнице код из СМС, после чего все его ценные бумаги оказались проданы, а деньги переведены. Всего мошенники похитили 1,9 миллиона рублей. Пострадавший обратился в полицию с просьбой найти преступников. Полицейские возбудили дело о краже в особо крупном размере.

В феврале мошенники похитили семь миллионов рублей у преподавательницы из МГИМО. В разговоре с ней они представлялись ректором вуза и сотрудниками МИД России. Женщину убедили, что мошенники получили доступ к ее банковскому счету и хотят перевести средства с него на поддержку ВСУ. Испугавшись, педагог сама перевела деньги злоумышленникам.