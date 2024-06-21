Звезду сериала «Склифософский» задержали в Москве

Актера из сериала «Склифософский» Сагиашвили задержали в Москве с порошком

Фото: РИА «Новости»

Актера из сериала «Склифософский» Георгия Сагиашвили задержали в Москве с подозрительным порошком. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации издания, артист ехал на автомобиле каршеринга по улице Маршала Еременко, где его остановили инспекторы ДПС. Поведение Сагиашвили вызвало у них подозрение, и его решили досмотреть. У актера обнаружили пакетик с неизвестным порошком, который отправили на экспертизу. Его предупредили об уголовной ответственности в случае, если это окажется наркотическое вещество.

Сагиашвили также снимался в таких сериалах, как «Прометей», «С нуля», «Немодельное агентство».

Ранее актера из рекламы «Пепси» и «Снежной королевы» поймали в Подмосковье с килограммом кокаина. Запрещенное вещество обнаружили в багажнике машины во время досмотра.

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