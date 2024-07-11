«Звезда» обнародовала кадры тушения лесных пожаров в Якутии с помощью самолета-амфибии Бе-200

Авиацию МЧС РФ привлекли к ликвидации лесных пожаров в Якутии. Кадры с работой самолета-амфибии Бе-200 в Алданском районе опубликовал сайт телеканала «Звезда».

Согласно данным министерства, всего в регионе бушуют до 139 природных пожаров. В тушении принимают участие около 1800 спасателей и 134 единицы техники.

Представители ведомства отметили, что ситуацию осложняют высокая пожарная опасность и отсутствие осадков.

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