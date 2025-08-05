Звери-фермеры из Африки. Белые аграрии скормили чернокожих женщин свиньям

В ЮАР начался суд над фермером, обвиняемым в убийстве двух женщин

В Южной Африке начался громкий судебный процесс по делу об убийстве двух чернокожих женщин. Их тела местные фермеры могли скормить свиньям, сообщило агентство BBC News .

Суд в провинции Лимпопо рассматривает дело о жестокой расправе над Марией Макгато и Люсией Ндлову. Женщины, по версии следствия, пришли на ферму в поисках просроченных молочных продуктов.

Здесь их застрелил владелец, 60-летний Закария Йоханнес Оливье. Как утверждает обвинение, чтобы скрыть следы преступления, тела погибших бросили в свинарник, чтобы избавиться от улик.

Управляющим на ферме работал Адриан де Вет. На суде он заявил, что действовал под давлением и был вынужден помогать избавляться от тел. Если мужчина докажет свои слова, его переведут в статус свидетеля.

Помимо Оливье, на скамье подсудимых находится еще один работник той же фермы, Вильям Мусора из Зимбабве. Оба мужчины пока не признали свою вину.

BBC отметило, что резонансное дело спровоцировало волну негодования и усилило расовое напряжение в регионе.

Большая часть частных сельскохозяйственных угодий в ЮАР остается в руках белого меньшинства, в то время как большинство сельскохозяйственных рабочих — чернокожие, получающие низкую зарплату.