Змея заползла в продуктовый магазин в Зеленограде

Источник 360.ru: агрессивная змея перепугала людей в магазине в Зеленограде

Фото: Unsplash

Змея пробралась в магазин с белорусскими товарами в Зеленограде. Об этом 360.ru сообщил источник.

Агрессивное пресмыкающиеся оказалось в одном помещении с людьми. Ядовитая ли змея — неизвестно. Животное заметили 28 мая около 13:10.

К месту происшествия выехали спецслужбы. Информация о пострадавших не поступала. Подробности выясняются.

Ранее змея вылезла из унитаза в одной из московских квартир. Незваным гостем оказался удав. Выяснилось, что его владелица чистила террариум, а питомец в это время решил сбежать и попал в соседнюю квартиру.

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