Змея заползла в продуктовый магазин в Зеленограде

Змея пробралась в магазин с белорусскими товарами в Зеленограде. Об этом 360.ru сообщил источник.
Агрессивное пресмыкающиеся оказалось в одном помещении с людьми. Ядовитая ли змея — неизвестно. Животное заметили 28 мая около 13:10.
К месту происшествия выехали спецслужбы. Информация о пострадавших не поступала. Подробности выясняются.
Ранее змея вылезла из унитаза в одной из московских квартир. Незваным гостем оказался удав. Выяснилось, что его владелица чистила террариум, а питомец в это время решил сбежать и попал в соседнюю квартиру.