Злоумышленников, ограбивших туриста из Карелии, задержали в Невском районе Петербурга
В Петербурге правоохранители задержали банду грабителей, похитивших у туриста из Карелии рюкзак с документами, деньгами, телефоном и банковскими картами. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточнили, что случай произошел ранним утром в Невском районе города.
Полицейские установили личности грабителей: ими оказались двое мужчин из Кудрово, молодой человек из города Отрадное, а также парень и девушка с проспекта Ударников.
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