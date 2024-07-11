Злоумышленников, ограбивших туриста из Карелии, задержали в Невском районе Петербурга

В Петербурге правоохранители задержали банду грабителей, похитивших у туриста из Карелии рюкзак с документами, деньгами, телефоном и банковскими картами. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточнили, что случай произошел ранним утром в Невском районе города.

Полицейские установили личности грабителей: ими оказались двое мужчин из Кудрово, молодой человек из города Отрадное, а также парень и девушка с проспекта Ударников.

Заглянуть за железный занавес. Что нужно знать о поездке в КНДР

Борьба противоположностей. Россиянам раскрыли главные козыри финалистов Евро-2024

Алсу в разводе — шоубиз в раздрае. Что известно о разрыве певицы с Яном Абрамовым

«Небесных таин сказателю, всех языков учителю». Как отмечают День Петра и Павла

«Правил практически не существует». Что такое сапы и в чем их опасность

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте