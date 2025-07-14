Злоумышленники под видом полицейских похитили мужчину в Мурино

Правоохранительные органы разыскивают двух 47-летних жителей Санкт-Петербурга. Мужчин подозревают в нападении и похищении человека, сообщил сайт Piter.TV .

По опубликованным данным, 38-летнего мужчину похитили в Мурино Ленинградской области. Злоумышленники, выдавшие себя за полицейских, силой усадили его в автомобиль.

На улице Шекспира потерпевшего вынудили покинуть свой Hyundai Solaris и пересесть в Mercedes GL500. Пострадавший оказался работником шиномонтажа из Петербурга. До этого ему нанесли ножевое ранение.

Иномарку обнаружили на Центральной улице в деревне Корабсельки, однако подозреваемые скрылись, когда их попытались задержать. На автомобиле были установлены другие государственные регистрационные знаки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.