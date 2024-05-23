Злоумышленники из Петербурга похитили у местного жителя 300 тыс рублей

В Петербурге правоохранители завели уголовное дело после ограбления местного жителя на сумму в 300 тысяч рублей. Об этом рассказала Neva.Today, ссылаясь на данные полицейских.
Случай произошел 21 мая в Адмиралтейском районе города. Молодой человек, сев в машину к сомнительной компании, лишился крупной суммы денег. Известно, что злоумышленники завладели его банковской картой.
Следствие также установило, что злоумышленники орудовали втроем.
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