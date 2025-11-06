Журналисты нашли в США сына пропавшего в тайге Усольцева

«АиФ»: нашелся сын пропавшего в тайге Усольцева, живущий в США под новым именем

Журналисты нашли в США наследника бизнесмена Сергея Усольцева, пропавшего со своей второй женой и дочерью в тайге больше месяца назад. Расследование провел aif.ru .

Сын Усольцева от второго брака живет в США со своей матерью — дочерью считающегося одним из самых влиятельных людей в Красноярском крае. Мальчик родился в 2008 году. Вскоре статусный брак распался.

Неизвестно, кто стал инициатором развода. Позднее женщина вышла второй замуж, но уже за американца. Она уехала на родину мужа, сына забрала с собой.

Первая жена Усольцева живет в штате Вирджиния. Во втором браке она родила еще двоих детей.

У сына Усольцева теперь новое имя, американское. Ему могли сменить и фамилию. Парень учится в частной школе для мальчиков имени Святого Христофора.

«Что касается Сергея Усольцева, то по американским законам он имеет право проживать вместе со своим ребенком, гражданином США. Для этого даже не нужно грин-карты», — говорится в материале.

Ранее журналисты предположили, что Усольцев мог отказаться от помощи из-за статуса опытного таежника, был уверен в своих навыках.