Жительницы Нижегородской области отдали мошенникам более 2 млн рублей

Жительницы Балахны и Дзержинска стали жертвами телефонных мошенников, каждый раз потеряв почти по миллиону рублей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Нижегородской области.

В первом случае женщине позвонил злоумышленник, который попросил ее продиктовать код из SMS якобы для продления контракта с мобильным оператором. Затем ей перезвонил фальшивый сотрудник банка и заявил, что неизвестные лица пытаются оформить кредит на ее имя. Напуганная женщина выполнила все инструкции афериста и в итоге перевела мошеннику более миллиона рублей.

Во втором случае 66-летней женщине в мессенджере написали мошенники, выдавая себя за брокеров. Они предложили пенсионерке перспективу быстрого заработка. Убедившись в привлекательности предложения, нижегородка взяла кредиты в различных банках. В течение месяца она отправляла деньги на счета злоумышленников. Когда обещанной прибыли так и не оказалось, пенсионерка решила обратиться в полицию. В результате ее действия обманщиков также привели к потере около миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела, и сейчас правоохранительные органы ищут мошенников.