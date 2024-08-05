Жительницу Волгоградской области приговорили к шести годам колонии за убийство мужа

В Волгоградской области суд вынес приговор местной жительнице за убийство супруга. Женщина расправилась с мужем на фоне угроз в свой адрес, написал сайт novostivolgograda.ru .

Ссора между супругами произошла во время распития спиртных напитков. В порыве гнева осужденная набросилась на мужа и нанесла ему не менее 20 ударов по голове, после чего несколько раз ударила ножом в грудь. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В суде женщина заявила, что якобы ее супруг угрожал ей убийством. Волгоградку приговорили к шести годам колонии общего режима.