Жительницу Волгоградской области приговорили к шести годам колонии за убийство мужа

В Волгоградской области суд вынес приговор местной жительнице за убийство супруга. Женщина расправилась с мужем на фоне угроз в свой адрес, написал сайт novostivolgograda.ru.

Ссора между супругами произошла во время распития спиртных напитков. В порыве гнева осужденная набросилась на мужа и нанесла ему не менее 20 ударов по голове, после чего несколько раз ударила ножом в грудь. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В суде женщина заявила, что якобы ее супруг угрожал ей убийством. Волгоградку приговорили к шести годам колонии общего режима.

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