Жительницу Волгограда обязали вернуть 450 тысяч рублей обманутому инвалиду

Инвалид I группы из Амурской области попал в ловушку мошенников. Представившийся сотрудником банка злоумышленник убедил мужчину перевести свои накопления на якобы безопасный счет. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на региональную прокуратору.
По информации ведомства, доверчивый мужчина выполнил указание и лишился 450 тысяч рублей. Деньги оказались на счету 36-летней жительницы Волгограда, которая предоставила свои личные данные для открытия банковского счета в обмен на вознаграждение.
Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал владелицу счета вернуть инвалиду средства. Надзорное ведомство продолжит контролировать исполнение судебного решения после его вступления в законную силу.
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