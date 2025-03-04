Жительницу Волгограда обязали вернуть 450 тысяч рублей обманутому инвалиду

Инвалид I группы из Амурской области попал в ловушку мошенников. Представившийся сотрудником банка злоумышленник убедил мужчину перевести свои накопления на якобы безопасный счет. Об этом сообщил сайт « Новости Волгограда » со ссылкой на региональную прокуратору.

По информации ведомства, доверчивый мужчина выполнил указание и лишился 450 тысяч рублей. Деньги оказались на счету 36-летней жительницы Волгограда, которая предоставила свои личные данные для открытия банковского счета в обмен на вознаграждение.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал владелицу счета вернуть инвалиду средства. Надзорное ведомство продолжит контролировать исполнение судебного решения после его вступления в законную силу.