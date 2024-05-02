Жительницу Свердловской области осудили на 7 месяцев лишения свободы за неуплату алиментов | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 17:46 Жительницу Свердловской области осудили на 7 месяцев лишения свободы за неуплату алиментов

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В Свердловской области суд назначил жительнице Тавды семь месяцев лишения свободы в ИК за неуплату алиментов. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Женщина не выплачивала алименты на содержание ребенка, накопив долг размером более одного миллиона рублей. Она не имела каких-то уважительных причин игнорировать решение суда.

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Сообщается, что осужденная должна была платить треть своего дохода на содержание ребенка до наступления его совершеннолетия. Приговор пока не вступил в силу.