Жительницу Свердловской области осудили на 7 месяцев лишения свободы за неуплату алиментов | 360°

02 мая 2024, 17:46
Жительницу Свердловской области осудили на 7 месяцев лишения свободы за неуплату алиментов
В Свердловской области суд назначил жительнице Тавды семь месяцев лишения свободы в ИК за неуплату алиментов. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Женщина не выплачивала алименты на содержание ребенка, накопив долг размером более одного миллиона рублей. Она не имела каких-то уважительных причин игнорировать решение суда.
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Сообщается, что осужденная должна была платить треть своего дохода на содержание ребенка до наступления его совершеннолетия. Приговор пока не вступил в силу.
Суд
Свердловская область
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