Жительницу Свердловской области, которая убила знакомого, приговорили к 8 годам заключения
В Свердловской области суд вынес приговор жительнице Березовского, которая убила знакомого во время ссоры. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Следкома.
Во время распития спиртных напитков мужчина начал оскорблять подругу. Та в ответ ударила знакомого, а затем задушила его металлической цепью. Пострадавший скончался на месте происшествия.
Суд признал свердловчанку виновной и назначил ей восемь лет тюрьмы.
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