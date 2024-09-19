Жительницу Свердловской области, которая убила знакомого, приговорили к 8 годам заключения

В Свердловской области суд вынес приговор жительнице Березовского, которая убила знакомого во время ссоры. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Следкома.

Во время распития спиртных напитков мужчина начал оскорблять подругу. Та в ответ ударила знакомого, а затем задушила его металлической цепью. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Суд признал свердловчанку виновной и назначил ей восемь лет тюрьмы.