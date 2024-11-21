Жительницу Подмосковья задержали за надпись на памятнике Кадырову

Правоохранители задержали девушку, подозреваемую в нанесении надписей на памятник Ахмату Кадырову в районе Южное Бутово в Москве. По информации Telegram-канала Baza, речь идет о 23-летней Наталии А.

По версии издания, подозреваемая зарегистрирована в другом городе — Сергиевом Посаде. Задержали ее в Орехово-Зуеве. Девушку уже отпустили под подписку о невыезде.

Следствие считает, что в ночь на среду, 13 ноября, подозреваемая сделала несколько надписей на памятнике отцу главы Чеченской Республики. Одна из них гласила: «Ахмат слива».

В четверг, 14 ноября, постамент очистили. В тот же день полиция установила личность подозреваемой. По данным Baza, в отношении девушки возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ («Вандализм»).



Весной 2024 года неизвестные осквернили памятник «Медный всадник» в Санкт-Петербурге. За неделю в городе произошло сразу два таких инцидента.