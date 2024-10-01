Жительницу Петергофа, подозреваемую в ранении мужа, задержали

В Петергофе правоохранители задержали женщину, которая подозревается в ранении супруга. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Случай произошел накануне в квартире на Чебышевской улице. Подозреваемая напала на мужа, нанеся ему колотую рану брюшной полости.

Сын потерпевшего рассказал, что якобы его отец поранился сам, однако следствие пришло к другому выводу. По факту случившегося заведено уголовное дело.