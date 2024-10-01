Жительницу Петергофа, подозреваемую в ранении мужа, задержали
В Петергофе правоохранители задержали женщину, которая подозревается в ранении супруга. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Случай произошел накануне в квартире на Чебышевской улице. Подозреваемая напала на мужа, нанеся ему колотую рану брюшной полости.
Сын потерпевшего рассказал, что якобы его отец поранился сам, однако следствие пришло к другому выводу. По факту случившегося заведено уголовное дело.
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