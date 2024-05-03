Жительницу Петербурга приговорили к 2 годам колонии за кражу денег | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 17:10 Жительницу Петербурга приговорили к 2 годам колонии за кражу денег

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Суд приговорил к двум годам лишения свободы жительницу Санкт-Петербурга, которая воровала кошельки с деньгами в продуктовых магазинах и торговых центрах. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

По данным следствия, подсудимая становилась в очередь и незаметно вытаскивала чужие вещи из сумок и рюкзаков. Женщине удалось украсть более 146 тысяч рублей, ее жертвами стали шесть человек.

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Отмечается, что отбывать свое наказание она будет в исправительной колонии общего режима.