Жительницу Петербурга осудят за нападение на сотрудника Комтранса

Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор женщине, которая напала на сотрудника Комитета по транспорту. Ей назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком два года, написал gazeta.spb.ru .

Инцидент произошел в ночь на 10 ноября 2025 года на улице Маршала Казакова. Женщина припарковала автомобиль в запрещенной зоне. Нарушение зафиксировал работник Комтранса. В ответ на это женщина распылила ему в лицо газ из перцового баллончика, после чего пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Суд рассмотрел материалы и признал женщину виновной в применении насилия в отношении представителя власти.